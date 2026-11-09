Эти породы собак болеют реже других: список от ветеринара

Владельцам собак важно следить за состоянием зубов, глаз, лап и когтей питомца. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Некоторые породы собак от природы имеют более крепкое здоровье и реже страдают от наследственных заболеваний. Ветеринар Кристина Гриненко рассказала, какие питомцы считаются наиболее выносливыми. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Собачье здоровье строится на хорошем питании и полноценных физических нагрузках, но генетика тоже имеет значение. Даже самая здоровая порода не гарантирует отсутствие проблем», – пояснила специалист.

Среди крупных собак ветеринар выделила аляскинских маламутов, белых швейцарских овчарок, грейхаундов, ньюфаундлендов, кавказских и среднеазиатских овчарок. В средней категории в список вошли бордер-колли, бигли, сиба-ину, басенджи и далматины. Среди небольших пород специалист отметила такс, джек-рассел-терьеров, пуделей, чихуахуа и болонок.

Любому питомцу нужны хорошее питание, прогулки, физические нагрузки и регулярные осмотры у ветеринара. Владельцам также важно следить за состоянием зубов, глаз, лап и когтей. По словам Гриненко, у собак смешанных пород генетическое разнообразие иногда снижает риск наследственных заболеваний.

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