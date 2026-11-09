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НовостиПолитика9 ноября 2026 10:36

В России рассказали, что на самом деле означают заявления Запада о якобы угрозе со стороны РФ

Шойгу: Запад хочет отвлечь внимание сообщениями о якобы угрозах
Людмила МИТРОХИНА
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Заявления Запада о мнимой угрозе со стороны России направлены на то, чтобы отвлечь внимание от негативных тенденций, наблюдающихся в западных странах. Об этом рассказал глава Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Нужно напомнить, что президент РФ Владимир Путин уже говорил, что Германия продолжает политику милитаризации и поддерживает русофобию, чтобы скрыть собственные провалы в экономике. Канцлер Германии Фридрих Мерц применяет такую тактику, чтобы объяснить населению огромные траты на военные нужды.