Сергей Шойгу Фото: Иван МАКЕЕВ.

Заявления Запада о мнимой угрозе со стороны России направлены на то, чтобы отвлечь внимание от негативных тенденций, наблюдающихся в западных странах. Об этом рассказал глава Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Нужно напомнить, что президент РФ Владимир Путин уже говорил, что Германия продолжает политику милитаризации и поддерживает русофобию, чтобы скрыть собственные провалы в экономике. Канцлер Германии Фридрих Мерц применяет такую тактику, чтобы объяснить населению огромные траты на военные нужды.