Люди оказались под завалами: на металлургическом заводе в Турции прогремел мощный взры

В результате взрыва на заводе в Турции погибли и пострадали люди Фото: Андрей ЦЫГАНОВ.

На металлургическом заводе «Хабаш» в районе Алиага провинции Измир произошел мощный взрыв в печи во время рабочей смены. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Взрыв прогремел в дневное время, после чего на территории предприятия вспыхнул сильный пожар. На место происшествия были незамедлительно направлены многочисленные расчеты пожарной службы, экстренные медицинские бригады, а также спасатели Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Как сообщил региональный представитель NTV Мерих Ак, по предварительным данным, в результате инцидента есть погибшие и многочисленные раненые. Часть рабочих оказалась заблокирована под обрушившимися конструкциями, спасательные службы продолжают поисково-спасательную операцию и ликвидацию возгорания.