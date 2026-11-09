Россия и Узбекистан могут создать единую базу против дезинформации: зачем необходимо такое решение

Россия и Узбекистан могут создать единую базу против дезинформации. Фото: Father - Studio/Shutterstock/Fotodom

Вице-президент Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) Даниил Бисслингер предложил России и Узбекистану создать совместную базу достоверной информации и фейков. Об этом он заявил в понедельник на III Узбекско-российском медиафоруме в Ташкенте.

Бисслингер обратил внимание, что ложные сообщения чаще всего касаются межнациональных, экономических и социальных тем. Причём один и тот же вброс нередко всплывает в разных странах, меняясь лишь в деталях, уточнил он.

«Борьба с фейками — это уже не только работа журналистов, но и важный элемент устойчивости общества», — сказал Бисслингер.

Чтобы противостоять этому, вице-президент GFCN призвал наладить взаимодействие экспертных сообществ, создать единую базу проверенной информации и проводить совместные обучающие мероприятия по фактчекингу.

Президент GFCN, гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак ранее уже выступал с похожими предложениями. По его словам, общий культурный и языковой контекст делает страны ближнего зарубежья уязвимыми для манипуляций. Среди угроз он называл фейки вокруг выборов, дипфейки с первыми лицами и вбросы на тему миграции — только за 2026 год в России зафиксировали свыше 93 уникальных фейков, разжигающих межнациональную рознь.