Путин считает произведения Пахмутовой культурным достоянием страны

Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с днем рождения, отметив, что ее музыкальные произведения — достояние отечественной культуры. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте в Кремле.

"Уважаемая Александра Николаевна! Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения. Ваши замечательные музыкальные произведения отмечены гордостью за выдающиеся свершения нашего народа. Они пользуются высоким, заслуженным признанием и по праву считаются подлинным достоянием отечественной культуры", — говорится в тексте телеграммы.

Отмечается, что Александра Пахмутова, народная артистка СССР и композитор, 9 ноября отмечает 97-летие. Ранее KP.RU рассказал, что три года назад Пахмутова стала вдовой. Она похоронила своего мужа, композитора Николая Добронравова. Сейчас композитор регулярно посещает могилу супруга.