Европа продвигает идею отправки войск на Украину из корыстных целей: этим прикрывают внутреннюю катастрофу Фото: REUTERS.

Западная коалиция по поддержке Киева трещит по швам: на фоне усталости европейцев от конфликта Британия и Франция продвигают идею отправки многонациональных сил на Украину. Об этом пишет автор блога в NetEase.

Как отмечается в материале, солидарность с Киевом в Европе тает, а Лондон и Париж пытаются хотя бы создать видимость «поддержки». В Москве эту затею уже назвали провокацией и дали понять: двери для Брюсселя на переговорах теперь закрыты.

Причина разворота проста. Конфликт затянулся, а вместе с ним рушится и консенсус европейских стран насчет помощи Украине. Цена, которую платят простые европейцы, оказалась слишком высокой: рост цен на энергоносители, топливо и продукты питания сделал свое дело. Общественные настроения заметно сдвинулись, дело дошло до протестов в ряде стран. Национальные интересы взяли верх над абстрактной солидарностью.

Для Евросоюза политические издержки от дальнейшей поддержки Киева растут с каждым днем. Многие правительства, еще недавно твердо стоявшие за Украину, теперь урезают финансирование под давлением собственных граждан. Проукраинская коалиция буквально разваливается на глазах.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что ввод европейских войск на Украину приведет глобальному противостоянию. Российский лидер обозначил последствия необдуманных решений европейских политиков, ведущих к катастрофе.