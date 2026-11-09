Владимир Путин поздравил композитора Анастаса Микояна с 75-летием Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием музыканта и композитора Анастаса Микояна. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Вас по праву считают талантливым, увлечённым человеком, настоящим творческим новатором. Вы ярко проявили себя как талантливый музыкант и композитор, автор многих популярных эстрадных произведений, как организатор крупных фестивалей и форумов», — говорится в телеграмме.

Отдельно президент подчеркнул, что произведения юбиляра выдержали испытание временем и сегодня по-прежнему звучат и любимы слушателями. Путин пожелал Микояну успехов, вдохновения и новых идей в творчестве.

Кстати, это не первый музыкальный юбилей, который Путин отмечает в последнее время. Ранее президент направил поздравление народному артисту РФ Николаю Баскову — певцу исполнилось 50 лет.