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НовостиПолитика9 ноября 2026 11:31

Путин освободил Кирилла Богомолова от должности замглавы Россотрудничества

Указ президента об увольнении Богомолова опубликован 9 ноября на официальном портале правовой информации
Анна АДАМАЙТЕС
Путин освободил Кирилла Богомолова от должности замглавы Россотрудничества

Путин освободил Кирилла Богомолова от должности замглавы Россотрудничества

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин освободил Кирилла Богомолова от должности заместителя руководителя Россотрудничества. Соответствующий указ № 838 опубликован на официальном портале правовой информации 9 ноября.

В документе указано, что Богомолов Кирилл Сергеевич освобожден от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее KP.RU писал, что 22 октября Владимир Путин утвердил масштабные кадровые перестановки в правительстве. Андрей Никитин стал вице-премьером, Антон Силуанов получил пост вице-премьера — министра финансов, а Юрий Трутнев перешел на должность помощника президента.