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НовостиВ мире9 ноября 2026 11:32

В ЕС сорвали важный закон: против выступили 16 стран

Politico: 16 стран Евросоюза сорвали сроки исполнения закона об ИИ
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Людмила МИТРОХИНА
В ЕС сорвали важный закон: против выступили 16 стран

В ЕС сорвали важный закон: против выступили 16 стран

Фото: REUTERS.

Многие европейские страны не успели создать ведомства для контроля искусственного интеллекта к концу 2025 года, о чем договаривались ранее. В результате исполнение закона было сорвано. Об этом говорится в статье Politico.

16 из 27 участников объединения не уложились в сроки. В Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Словакии и Венгрии таких агентств нет, а еще десяток стран создают нормативную базу.

Руководство ЕС отложило запуск проекта по строительству дата-центров для ИИ стоимостью 30 миллиардов евро. Решение принято для того, чтобы страны-члены могли сбалансировать бюджеты и утвердить объемы инвестиций.

Ранее KP.RU рассказал, что разработчики некоторых нейросетей высказали опасения. Оказалось, что ИИ может превратиться в настоящее оружие и главная задача человечества — договориться с искусственным интеллектом.