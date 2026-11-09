В ЕС сорвали важный закон: против выступили 16 стран Фото: REUTERS.

Многие европейские страны не успели создать ведомства для контроля искусственного интеллекта к концу 2025 года, о чем договаривались ранее. В результате исполнение закона было сорвано. Об этом говорится в статье Politico.

16 из 27 участников объединения не уложились в сроки. В Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Словакии и Венгрии таких агентств нет, а еще десяток стран создают нормативную базу.

Руководство ЕС отложило запуск проекта по строительству дата-центров для ИИ стоимостью 30 миллиардов евро. Решение принято для того, чтобы страны-члены могли сбалансировать бюджеты и утвердить объемы инвестиций.

Ранее KP.RU рассказал, что разработчики некоторых нейросетей высказали опасения. Оказалось, что ИИ может превратиться в настоящее оружие и главная задача человечества — договориться с искусственным интеллектом.