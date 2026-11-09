Спасатели нашли тело пропавшего 14-летнего подростка в горах Киргизии Фото: REUTERS.

В горах Киргизии обнаружили тело 14-летнего подростка, который пропал несколько дней назад. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС республики. Предварительная причина смерти — переохлаждение. Эвакуировать тело планируют с помощью вертолёта.

История началась с того, что родственники Амира написали о его пропаже в киргизских соцсетях. Утром 7 ноября мальчик ушёл в ущелье Ала-Арча, примерно в 60 километрах от Бишкека. Он собирался участвовать в забеге, но его не допустили из-за возраста. Тогда подросток решил отправиться в горы сам. Вечером того же дня он позвонил в МЧС и сказал, что заблудился. Спасатели сразу выехали на место.

На следующий день, 8 ноября, к поискам присоединились альпинисты и волонтёры. Они прочёсывали ущелье, но найти парня живым не удалось. Сейчас специалистам предстоит выяснить все детали произошедшего.

Похожий случай недавно произошёл в Кабардино-Балкарии. На горе Дыхтау спасатели обнаружили тела двух альпинистов. Следователи Черекского района разбираются в обстоятельствах случившегося.