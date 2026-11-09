Лавров: РФ договорилась с Перу развивать новые механизмы

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: Евгения ГУСЕВА.

Россия и Перу договорились развивать новые механизмы, включая банковскую сферу. Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров после беседы с перуанским коллегой Карлосом Эспа.

«Мы договорились сегодня развивать новые механизмы, в том числе в отношениях между нашими банковскими организациями», — резюмировал российский министр в разговоре с прессой после переговоров.

Ранее KP.RU писал, что год назад в Ярославскую область прибыл посол из Перу. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества. В частности, регион обсудил с послом из Перу туристическую сферу. Отмечается, что Ярославская область развивает международные связи, подписав более 100 соглашений с 20 странами. Регион готов к сотрудничеству с Латинской Америкой. Особое внимание было уделено гастрономическому туризму.