Шипы на дороге, наручники и 15 млн: сына бизнесвумен похитили ради выкупа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Петербурге и Ленобласти полицейские освободили 22-летнего сына предпринимательницы, которого двое суток удерживали в лесу и требовали за него 15 млн рублей. Об этом пишет «КП-Петербург» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

История началась 7 ноября, когда в полицию Всеволожского района пришла 57-летняя бизнесвумен. Она рассказала, что неизвестный похитил ее сына и требует выкуп. Еще накануне вечером женщина, возвращаясь домой, наткнулась на въезде в поселок Вьюн на брошенный открытый BMW сына. Вскоре в мессенджере пришло сообщение о похищении, парень подтвердил это по телефону. Два дня матери поступали угрозы с требованием денег.

Молодого петербуржца похитил ради выкупа Видео: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Сотрудники уголовного розыска вместе с коллегами из УМВД и кинологами нашли молодого человека в лесном массиве возле поселка Лесное. Там же задержали и подозреваемого. У него изъяли пистолеты с глушителями, патроны, наручники и газовый баллончик.

После освобождения парень рассказал полицейским, что его держали в лесу в нечеловеческих условиях, но сейчас с ним все хорошо. Как выяснилось, мужчина подготовился заранее: в пятницу вечером на проселочной дороге он раскидал шипы и остановил машину жертвы. Под угрозой пистолета увел парня в лес, пристегнул наручниками и двое суток держал в заброшенной водонапорной башне. Когда нужно было уйти, приковывал пленника к дереву.

Потерпевшего освободили, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело о похищении человека, подозреваемый задержан.

Ранее KP.RU рассказывал, как трое мужчин похитили жителя Ставрополья ради 100 тысяч рублей. Преступление произошло ещё в начале октября 2026 года.