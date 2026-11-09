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НовостиВ мире9 ноября 2026 11:50

«Войска остановятся»: на Украине предположили, как может закончиться конфликт

Экс-глава МИД Украины считает, что конфликт завершится по корейскому сценарию
Людмила МИТРОХИНА
«Войска остановятся»: на Украине предположили, как может закончиться конфликт

«Войска остановятся»: на Украине предположили, как может закончиться конфликт

Фото: REUTERS.

Бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предложил корейский сценарий завершения конфликта для Киева. По его словам, он может включать остановку боевых действий по текущей линии соприкосновения без подписания мирного договора.

«Так, наверное, было бы лучше. Впрочем, это всё ещё может произойти, ведь мирного соглашения нет. Пусть самого договора и не будет, но войска остановятся там, где они в итоге окажутся», — резюмировал бывший министр Украины в разговоре с пранкерами.

Пристайко считает, что линия соприкосновения может стать аналогом границы между Северной и Южной Кореей. Это позволило бы Украине самостоятельно принимать решения как внутри страны, так и на международной арене на контролируемых территориях.

Однако даже примерного плана мирного договора нет, поэтому сказанное — это лишь субъективное мнение бывшего дипломата. Ранее KP.RU рассказал, что позиция Москвы по вопросу завершения конфликта на Украине не меняется. России важно добиться устранения первопричин конфликта, а также чтобы были учтены гарантии безопасности России.