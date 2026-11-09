Путин поприветствовал главу Татарстана Минниханова по-татарски

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Президент России Владимир Путин приветствовал главу Татарстана Рустама Минниханова на татарском языке. Минниханов прибыл 9 ноября в Кремль с докладом, и встреча состоялась в рабочем кабинете президента.
"Исенмесез", - с улыбкой обратился Путин к Минниханову. Гость главы государства ответил так же.
"Исенмесез" - это татарское приветствие, которое по смыслу и форме полностью соответствует русскому "здравствуйте".
Напомним, что многие СМИ задались вопросом о языке общения президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа перед саммитом на Аляске. Политики обменялись парой фраз еще на красной дорожке без переводчиков.
Путин отлично знает немецкий, что признал экс-премьер РФ Сергей Степашин. По его словам, у Путина чистый немецкий, лучше, чем у некоторых немцев, включая нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца. Степашин также отметил, что Путин владеет английским на хорошем уровне, благодаря своим языковым способностям.