В Новосибирске волонтеры несколько дней ловят домашнего енота

Сбежавшего енота-полоскуна ищут в районе улицы Зорге и микрорайона Березки. Фото: предоставлено хозяйкой енота

В Новосибирске на жилмассиве Затулинский несколько дней ищут сбежавшего домашнего енота-полоскуна. Зверька видели в районе улицы Зорге, микрорайона Березки и ТЦ «Фламинго». Волонтеры просят горожан быть внимательными во время ночных прогулок, сообщает КП-Новосибирск.

Хозяйка Юлия рассказала, что енотихе четыре года, семья живет на первом этаже. Обычно зверек спит в шкафу, поэтому пропажу заметили не сразу — вероятно, она вылезла в открытую форточку. Сейчас Юлия вместе со своими спаниелями прочесывает улицы Затулинки: она надеется, что собаки учуют запах подруги.

Волонтеры подчеркивают: в Сибири дикие еноты не водятся, климат для них смертелен. Зверек не умеет добывать пищу и может погибнуть в морозы. Ловить его самостоятельно нельзя — от стресса он может укусить. Если вы встретили енота, положите на землю еду, поставьте воду и отойдите, а затем сообщите волонтерам по телефону: 8 913 736 62 53.

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