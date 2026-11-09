Дмитрий Артюхов поддержал инициативы жителей Ямала

Фото: Равиль САФАРБЕКОВ/ пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провел личный прием граждан в формате видеоконференции. К главе региона обратились жители Ноябрьска, Муравленко, а также Приуральского, Шурышкарского и Тазовского районов.

Ученик школы №3 Ноябрьска Родион Бахвалов, воспитанник Школы Ямолод, рассказал об открывшемся в городе молодежном пространстве «Город на воде» на набережной озера Безымянного. Здесь летом проходили концерты и выступали диджеи. Он предложил распространить этот опыт и на благоустроенную площадку озера Ханто. Глава Ноябрьска Алексей Романов отметил, что локация востребована у горожан и позволит проводить более масштабные мероприятия с местами для палаточного городка и гастрономическими зонами. Губернатор инициативу одобрил.

Жительница Муравленко Лилия Киприянова попросила помочь с капитальным ремонтом фасада дома по улице Ленина, 117. Глава города Елена Модован пояснила, что дом можно включить в региональную программу капремонта и выполнить работы в 2027 году. Вопрос взят главой региона на контроль.

Тренер Мужевской спортшколы «Юниор» Николай Антипин, занимающийся с 2021 года с детьми с ограниченными возможностями здоровья, предложил организовать в Шурышкарском районе занятия по стрелковым дисциплинам и закупить безопасное для таких ребят оборудование. Инициатива также была поддержана.

«В Год здоровья мы уделяем особое внимание спорту. Важно, чтобы у ямальцев было больше возможностей укреплять здоровье и формировать полезные привычки. Обязательно поддержим эту инициативу. Особенно важно, что она поможет ребятам с ограничениями по здоровью развивать свои способности. Для них это возможность попробовать себя в новом, стать увереннее и почувствовать, что у них многое получается», — прокомментировал Дмитрий Артюхов.

Многодетная мама и воспитатель Экечи Хисматова из Тазовского района попросила открыть ясельную группу в детсаду «Северяночка» села Гыда. Первый заместитель главы района Олег Шабалин сообщил, что помещения на первом этаже школы-интерната уже перепланированы и оснащены, остается лицензирование. Группы планируют сформировать к февралю 2027 года.

Губернатор напомнил, что Гыда — самый отдаленный поселок Ямала, но там уже построены больница, два спальных корпуса школы-интерната и новый энергоцентр, и преобразования продолжатся.