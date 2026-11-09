В Раде заметили депутата, сбежавшего с Украины два года назад: куда он пропадал Фото: REUTERS.

Депутат Верховной рады от «Слуги народа» Александр Куницкий, пропавший с радаров ещё в сентябре 2024-го, внезапно объявился в парламенте. Об этом сообщила его коллега Ольга Василевская-Смаглюк, пишет INSIDER.

Напомним, что Куницкий уехал в командировку в Израиль, а оттуда махнул к семье в США. Последний раз он голосовал 19 сентября, дальше — тишина. Источник в правоохранительных органах 17 декабря подтвердил: на Украину депутат так и не вернулся.

Коллегам по партии он объяснил своё исчезновение просто — не вернётся, «пока не будут наказаны представители полиции, которые сломали ему ребра». О каком инциденте речь, парламентарий не уточнил. В марте 2022 года Куницкого задерживала полиция за съёмку блокпостов. На кадрах задержания видно, что обыскивали его довольно грубо. Тогда же он заявил, что готов сложить мандат.