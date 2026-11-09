Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Костромской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В Костромской области три человека пострадали в результате ДТП автобуса с грузовиком. Об этом сообщило региональное УМВД РФ.

В ведомстве уточнили, что по предварительной версии, водитель рейсового автобуса не выдержал безопасную дистанцию до впереди едущего самосвала и совершил столкновение с ним.

"В результате аварии водитель и двое пассажиров обращались за помощью к бригаде скорой медицинской помощи. Им назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 9 ноября в Уссурийске четыре человека пострадали в результате столкновения грузовика, автобуса и легкового автомобиля. Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и врезался в пассажирский автобус, остановившийся на светофоре. От удара автобус отбросило на соседнюю полосу, где он столкнулся с легковушкой.