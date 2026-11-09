Bloomberg: В Европе запасы ракет-перехватчиков для Patriot достигли минимума Фото: REUTERS.

Европейские арсеналы ракет PAC-2 и PAC-3 для американских комплексов противовоздушной обороны Patriot практически истощены. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Запасы европейских стран ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot... находятся на минимальном уровне", - отметило издание.

В материале подчеркнули, что вооруженные силы стран Европы противятся передавать эти ракеты киевскому режиму без твердых гарантий со стороны США относительно новых поставок взамен переданных боеприпасов.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не в состоянии обеспечивать Киев системами Patriot. По его словам, передачи этих боеприпасов будут создавать пробелы в немецкой обороне. В настоящее время власти ФРГ не совершают новых поставок, добавил чиновник.