Файзуллин: более 66 млн кв. м жилья ввели в России за 9 месяцев 2026 года Фото: Иван МАКЕЕВ.

Более 66 миллионов квадратных метров жилья построили в России за девять месяцев 2026 года. Такие цифры озвучил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, выступая в Госдуме.

По словам главы Минстроя, отрасль жилищного строительства в последние годы радует результатами. За январь–сентябрь текущего года объем введенного жилья добрался до отметки 66,3 млн кв. м. Министр рассчитывает, что по итогам года установленный план удастся выполнить.

При этом заметную долю в общий объем строительства вносит индивидуальное жилищное строительство. То есть люди активно строят собственные дома, и это стало серьезной опорой для всей отрасли.

Ранее Файзуллин рассказывал, что в сфере ЖКХ сейчас прорабатывают вопросы государственного управления. На Всероссийском форуме развития ЖКХ он заявил, что в коммунальном хозяйстве должен появиться эффективный собственник и эффективное ресурсоснабжение. Соответствующие рекомендации обсуждают постоянно, в том числе и вопросы госплана.