Певец Анатолий Цой попал в больницу во время тура по Азии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Певец Анатолий Цой попал в больницу во время своей поездки по Азии. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как утверждает источник, у бывшего участника группы MBAND возникли серьезные проблемы со здоровьем во время поездки в Китай. Недомогание Цой почувствовал еще в конце октября, когда у него были гастроли в Турции.

По данным телеканала, врачи выявили у певца сильное воспаление брюшной полости и перитонит. Также медики диагностировали у артиста внутреннюю гематому. Сейчас Цой находится в одной из китайских клиник, где продолжает лечение. При этом источник утверждает, что сам артист чувствует себя хорошо, несмотря на недомогание.

Ранее KP.RU сообщал, что Анатолий Цой обвенчался с возлюбленной и поделился кадрами с торжества в социальных сетях. При этом певец не стал раскрывать много подробностей о своей личной жизни или раскрывать имя своей избранницы.