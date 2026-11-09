Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика9 ноября 2026 12:25

Мишустин: кабмин спишет 12,5 млрд рублей долгов семи регионам

После списания долгов по бюджетным кредитам регионы направят сэкономленные средства на инфраструктуру и поддержку бойцов СВО
Анна АДАМАЙТЕС
Мишустин: кабмин спишет 12,5 млрд рублей долгов семи регионам

Мишустин: кабмин спишет 12,5 млрд рублей долгов семи регионам

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Кабинет министров спишет 12,5 млрд рублей задолженности семи российских регионов по бюджетным кредитам. Об этом 9 ноября, в понедельник, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам политика, высвободившиеся средства направят на развитие инфраструктуры и поддержку участников специальной военной операции. В ходе оперативного совещания с вице-премьерами Мишустин также отметил, что с начала года российское правительство списало регионам 300 млрд рублей по бюджетным кредитам в рамках президентской программы облегчения долговой нагрузки субъектов.

Председатель кабмина отметил высокую эффективность данного механизма и подчеркнул, что практика списывания задолженностей региональным бюджетам продолжает активно расширяться.

Ранее правительство уже принимало решения о списании долгов регионов. В октябре 2026 года, например, Белгородской области списали почти 3 млрд рублей, которые планировалось направить на поддержку участников СВО и их близких.