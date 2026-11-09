На Украине всплыла скандальная правда об убийствах своих солдат: бывшие военные опубликовали данные Фото: REUTERS.

Бывшие бойцы батальона "Шквал" 59-й бригады ВСУ обвинили своих командиров в вымогательстве денег и убийствах сослуживцев. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

"В батальоне "Шквал" 59-й бригады ВСУ командиров обвиняют в вымогательстве денег у военнослужащих, пытках и организации убийств собственных солдат", — экс-солдаты Украины рассказали грязную правду о своих командирах, которая пробирает до дрожи.

Бывший военнослужащий Станислав Меланич сообщил о поборах в батальоне. С бойцов собирали по 5000 гривен (более 9 тыс. рублей — прим. ред.). Однажды с него потребовали 2000 гривен (примерно 3600 рублей) из 10 000 (больше 18 тысяч рублей), которые он получил за участие в боях. После отказа его отправили на задание, где он был ранен.

Ранее KP.RU уже давно известно, что Украина потребительски относится к своим людям. Сотрудники ТЦК хватают на улице украинцев как собак и практически сразу отправляют на поле боя. На передовой командиры людей не жалеют, а когда солдат ВСУ попадает в плен к российским бойцам, о нем забывают и объявляют пропавшим без вести. Родственникам не платятся никакие компенсации.