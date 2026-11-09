Из-за звания майора и рекордов: Елена Исинбаева попала в списки украинской разведки

Елена Исинбаева внесена в базу ГУР минобороны Украины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, в последние годы проживающая в Испании, была внесена в реестр Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Портал ГУР, работающий под подзаголовком «Мы идентифицируем цели», публикует списки российских атлетов, призывая к их отстранению от международных соревнований и исключению из спортивных федераций. В базу внесены представители различных дисциплин, включая 29 российских легкоатлетов и троих тренеров.

Попадание Исинбаевой в список составители объясняют ее прошлым участием в общественно-политической жизни РФ, в том числе статусом доверенного лица на президентских выборах, получением звания майора в 2015 году и членством в правлении фонда, содействовавшего строительству главного храма ВС РФ.

Помимо Исинбаевой, в обновленный перечень украинского ведомства вошли чемпионка Европы по метанию копья Вера Ребрик, призер чемпионата мира Дмитрий Тарабин и вице-чемпион Европы Тимур Моргунов.