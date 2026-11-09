Бывшего вице-премьера Сербии Вулина включили в базу сайта «Миротворец»

Александр Вулин Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Александр Вулин, бывший вице-премьер Сербии и председатель наблюдательного совета «Србиягаз», внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса.

Вулина внесли в базу «Миротворца» за высказывания о возможности мирного урегулирования конфликта на Украине весной 2022 года. По мнению Вулина, этому препятствовали западные страны. Также он критиковал Майдан и антироссийские санкции, за что его обвиняют якобы в поддержке России.

Скандальный сайт «Миротворец» публикует данные журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР, а также граждан других стран, называя их «изменниками родины». В базе сайта есть данные несовершеннолетних и российских деятелей культуры. Недавно на «Миротворце» появились имена нескольких детей, якобы за незаконное пересечение границы.