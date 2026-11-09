Без школы, врачей и канализации: основанный старообрядцами поселок на Аляске может скоро исчезнуть

Русскому поселку старообрядцев на Аляске грозит исчезновение.Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Поселок Николаевск на Аляске, основанный в 1968 году русскими старообрядцами, постепенно пустеет из-за отъезда молодежи и может прекратить свое существование. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Как сообщается, в населенном пункте все реже звучит русская речь. Часть жителей уже перебралась в другие города штата или уехала в другие регионы США. Официальная статистика фиксирует сокращение численности населения: если во время переписи 1990 года в поселке проживал 371 человек, а в 2020 году — 328, то в последние годы оценка снизилась до примерно 245 человек при высокой погрешности.

Ситуацию усугубляют бытовые трудности: в Николаевске полностью отсутствуют централизованная канализация и медицинский пункт, из-за чего за экстренной помощью приходится ездить за 30 километров, а местный резервуар для хранения воды поврежден.

Кроме того, в 2025 году была закрыта поселковая школа, где на тот момент числился всего 21 ребенок. Несмотря на неоднократные обещания властей, реальных шагов по улучшению инфраструктуры американская администрация не предпринимает.

Николаевск был основан на полуострове Кенай в 1968 году пятью семьями старообрядцев, переселившимися на Аляску из штата Орегон. В том же регионе по сей день остаются и другие русские поселения, включая Нинильчик и Вознесенку.

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