Уборщика клиники в Турции заподозрили в участии в хирургических операциях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В турецком городе Гиресун на черноморском побережье разгорелся скандал вокруг частной больницы, уборщика которой заподозрили в незаконном участии в хирургических операциях. Об этом сообщает телеканал TV100 со ссылкой на заявления местного политика и адвоката.

Информация о нарушениях поступала местному руководителю партии Zafer («Победы») в Гиресуне Месуту Айдыну от пациентов, их родственников и персонала клиники. Собранные материалы политик передал министру здравоохранения Турции Кемалю Мемишоглу, после чего глава ведомства поручил провинциальному управлению здравоохранения провести разбирательство.

Как отметил адвокат Эртугрул Генч, доказательства незаконного привлечения сотрудника к медицинским вмешательствам публиковались в открытом доступе: фотографии и видеоматериалы из операционной размещались в официальных соцсетях самой больницы, лечащего врача и самого работника. В связи с этим юрист призвал профильные ведомства тщательно проверить характер выполняемых им манипуляций и перечень операций, в которых он был задействован.

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