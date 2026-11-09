Ещё одна страна хочет запретить TikTok: повод оказался жутким Фото: Shutterstock / FOTODOM / XanderSt

Министерство по делам молодежи и детей Испании обратилось в прокуратуру с просьбой проверить TikTok. Повод — расследование организации Maldita.es, которая за 35 дней собрала доказательства: на платформе открыто крутятся тысячи роликов о сексуальном насилии над детьми и идут сообщения между педофилами. Об этом пишет El Pais.

Министерство обсуждает и приостановку работы соцсети в стране. В письме в прокуратуру правительство передало собранные данные, чтобы та приняла меры для защиты детей и подростков.

Источники в министерстве называют задокументированные факты крайне серьезными и требующими немедленной реакции как на национальном, так и на европейском уровне. Отдельно там указывают на сбои в модерации и на роль рекомендаций TikTok в распространении такого контента.

Цифры Maldita.es впечатляют: 1183 видео с откровенным насилием над детьми, 48 миллионов просмотров и больше 26 тысяч профилей потенциальных педофилов, которые комментируют и делят этот материал.

Часть роликов TikTok удалил, но большинство аккаунтов, по данным организации, до сих пор активны.

Ранее глава немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиас Дёпфнер выступил с инициативой выкупить европейское подразделение социальной сети TikTok.