Бунт из-за шаурмы: В Германии начались беспорядки из-за донера за один евро

В Германии вспыхнули массовые беспорядки из-за акции с донером за один евро Фото: REUTERS.

В Дортмунде, расположенном в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, открытие новой закусочной обернулось массовыми беспорядками и стычками с полицией. Об этом заявили представители правоохранительных органов.

Мероприятие прошло в воскресенье. Владелец нового кебабного заведения анонсировал в социальных сетях, что в первый день будет продавать донер-кебабы (аналог шаурмы) всего за 1 евро, при этом средняя цена в регионе составляет 7,5 евро (около 700 рублей). В результате у закусочной еще до открытия выстроилась внушительная очередь, а после того, как двери заведения открылись, собравшиеся, преимущественно молодые люди, попытались прорваться внутрь, что привело к столкновениям.

У закусочной собралось около 300 человек, охрана не справилась, и владелец вызвал полицию. Прибывшим полицейским бросали камни, стулья, пиротехнику и даже электросамокат, один автомобиль поврежден, жертв нет.

Подкрепление стабилизировало ситуацию, одного участника задержали с сигнальным пистолетом. Председатель полиции Тим Фроммайер осудил действия любителей донеров, подчеркнув обязанность соблюдения закона. Полиция возбудила дела по сопротивлению, незаконному проникновению и повреждению имущества. Закусочная закрылась раньше времени, владелец планирует раздать продукты бездомным.

Ранее KP.RU сообщил, что стоимость скромного набора продуктов питания на семью из четырёх человек в Германии в 2026 году достигла тысячи евро в месяц.