Стало известно о ещё одном ограничении, наложенном на комика Сабурова в России

Юмористу Сабурову запретили открывать бизнес в РФ до марта 2029 года Фото: Даниил ОПАРИН.

Стендап-комику из Казахстана Нурлану Сабурову, которому в января этого года ограничили въезд в Россию на 50 лет, запретили открывать новый бизнес в РФ до марта 2029 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

Агентство отметило, что закон допускает отказ в регистрации владельцу или руководителю нового бизнеса, если ранее он владел контролирующей долей или руководил компанией, которая имеет запись о недостоверности данных.

По данным издания, в случае с юмористом причиной стал неправильный адрес, который внесла его компания "Сабр Продакшн" в ЕГРЮЛ. Таким образом ограничения на открытие нового бизнеса продлятся до 25 марта 2029 года.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что комик Сабуров превратил свой загородный дом в инвестпроект. Двухэтажный особняк в элитном коттеджном поселке "Новорижский" на Новой Риге, сдается в аренду примерно за 800 тысяч рублей в месяц.