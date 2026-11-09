ЭНЕРГОГАРАНТ к 35-летию объединяет цифровые технологии и живое общение

Фото: ЭНЕРГОГАРАНТ

Частью обновления коммуникаций стал корпоративный персонаж Капитан Эшка.

За 35 лет сменились поколения клиентов, изменились их привычки и ожидания от страхования. Чат-боты, искусственный интеллект, голосовые помощники и цифровые ассистенты помогают быстрее получать информацию и решать типовые вопросы. Но страхование не всегда укладывается в стандартный сценарий. Сложные риски, нестандартные обстоятельства и страховые события нередко требуют не только технологий, но и разговора со специалистом.

Поэтому ЭНЕРГОГАРАНТ сочетает развитие дистанционных каналов с возможностью личного обращения. В распоряжении клиентов — сеть из 250 офисов по всей России, где можно обсудить условия страхования, задать вопросы и получить помощь в конкретной ситуации.

«Мы не рассматриваем цифровизацию как замену человеку. Технологии дают скорость и удобство, а личное общение — возможность разобраться в сложном вопросе и учесть обстоятельства клиента. Важно, чтобы человек сам выбирал подходящий способ взаимодействия со страховой компанией», - отмечает директор по маркетингу Воробьева Анна.

Ещё одним элементом коммуникационной стратегии стал Капитан Эшка. Персонаж будет помогать компании рассказывать о страховании понятным языком, в том числе в цифровых и образовательных материалах. Его появление дополняет, а не заменяет работу специалистов.

К юбилейному 2027 году ЭНЕРГОГАРАНТ сохраняет то, что особенно важно в страховании, как профессиональную экспертизу и возможность обратиться к человеку, одновременно развивая современные сервисы для клиентов разных поколений.

Реклама. ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». ИНН 7705041231. erid: 2W5zFG6XuL6