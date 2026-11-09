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НовостиЗдоровье9 ноября 2026 13:40

Названы пять правил, которые помогут продлить молодость зоны декольте

MK.RU: Коже шеи и груди нужны мягкий уход и защита от солнца
Анастасия ПИГИНА
Стало известно, как замедлить появление морщин в зоне декольте. Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Стало известно, как замедлить появление морщин в зоне декольте. Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Кожа шеи и зоны декольте часто стареет быстрее, чем лицо, но в ежедневном уходе ей уделяют гораздо меньше внимания. Чтобы дольше сохранить ее упругость и избежать новых морщин, важно изменить некоторые привычки. Об этом пишет mk.ru.

Одна из главных причин раннего старения – недостаток сальных желез и подкожной жировой клетчатки. Из-за этого кожа быстрее становится сухой и чувствительной. Ультрафиолет разрушает коллаген и эластин.

В ежедневный уход стоит добавить увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой, глицерином или церамидами. Утром можно использовать средства с антиоксидантами, например витамином С, а вечером – косметику с ретинолом в небольшой концентрации, начиная с двух применений в неделю. При этом важно следить за реакцией кожи и не забывать о солнцезащитном креме с SPF 30 и выше.

Старайтесь держать телефон и монитор на уровне глаз, следить за осанкой и не спать постоянно на одном боку. Во время вечернего ухода можно мягко массировать шею и верхнюю часть груди, не растягивая кожу. Быстрого результата ждать не стоит. Сохранить ухоженный вид зоны декольте помогает прежде всего регулярный и бережный уход.

Ранее дерматолог Наталья Ряховская рассказала, как ухаживать за кожей осенью. В этот период ей нужны более мягкое очищение и средства с витамином С, антиоксидантами и ниацинамидом.