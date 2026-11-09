Euronews: Глава офиса Рютте присоединится к группе поддержки Киева в Абу-Даби Фото: REUTERS.

Глава офиса генсека НАТО Марка Рютте и его советник по стратегическим вопросам Джофри ван Левен присоединится к группе поддержки Киева на трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Отмечается, что представители Евросоюза не будут участвовать в контактах между Россией, США и Украиной. Однако некоторые из них будут «находиться поблизости» в качестве группы поддержки украинской делегации.

В нее также войдет глава офиса председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьерн Зайберт и другие представители ЕС, Германии, Франции и Британии.

Ранее KP.RU сообщал, что трехсторонняя встреча делегаций Москвы, Вашингтона и Киева пройдет 10 ноября в Абу-Даби. Как заявил президент РФ Владимир Путин, целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения.