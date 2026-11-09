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НовостиВ мире9 ноября 2026 13:16

Рябков: Россия никому не угрожает и не собирается нападать

В МИД РФ в очередной раз опровергли заявления Запада о России
Людмила МИТРОХИНА
Сергей Рябков

Сергей Рябков

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Россия не представляет угрозы и не планирует нападения на другие страны. Об этом заявил замминистра МИД РФ Сергей Рябков во время своего доклада.

«Еще раз повторю - у России нет ни намерений, ни планов, ни причин нападать на страны Запада», — резюмировал российский дипломат во время выступления на форуме «Миллитаризация Европы: что дальше?».

Нужно отметить, что страны Запада постоянно пытаются обвинить Москву во враждебности. Они видят в России агрессора, хотя в Кремле не раз подчеркивалась другая точка зрения. Но Запад продолжает кидаться громкими заявлениями о РФ, оправдывая огромные траты на военные нужды. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что ЕС стараются отлечь внимания от внутренних проблем подобными лозунгами.