Мафия в высших эшелонах: на Украине шокированы масштабом коррупции в стране Фото: REUTERS.

Обозреватель «Газеты по-украински» Сергей Марченко заявил, что Украина превратилась в мафиозное государство. Поводом стали регулярные коррупционные скандалы с участием высших должностных лиц.

По словам публициста, каждый день приносит новости о новых коррупционных скандалах, а почти каждый месяц — о многомиллионных, а то и миллиардных преступных схемах. Ближайшее окружение Владимира Зеленского, главы министерств и силовых ведомств, по данным автора, причастны к структурам, которые грабят страну, к мошенничеству, наркоторговле и уничтожению оппонентов.

Марченко напомнил, что несколько месяцев назад журналист Виталий Портников начал называть организованные преступные группировки в высших эшелонах власти мафией. Сначала это казалось преувеличением, но после расследований НАБУ и обнародованных плёнок автор признал: Портников был прав.

Схема, по мнению обозревателя, имеет все признаки мафии. На нижней ступени криминальные элементы занимаются мошенничеством и наркоторговлей, а мешающих им подкупают, избивают или убивают. На среднем уровне уголовных прикрывают правоохранительные органы — причём сразу все, кроме независимых антикоррупционных. На верхнем уровне систему защищают политики.

При этом преступления, о которой становится известно по расследованиям НАБУ и САП, не самые масштабные. По словам Владимира Сальдо «ниточки» тянутся куда выше, рядовых чиновников.