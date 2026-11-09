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НовостиПолитика9 ноября 2026 13:28

Рябков: РФ известны планы Запада по блокаде Калининграда

Москва наблюдает рост злонамеренной активности стран-членов НАТО в Балтийском море, отметил Рябков
Сергей ГАПЧУК
Рябков: РФ известны планы Запада по блокаде Калининграда

Рябков: РФ известны планы Запада по блокаде Калининграда

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Россия знает о планах западных стран по блокаде Калининграда, такие попытки станут прямым путем к катастрофе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что Москва наблюдает рост злонамеренной активности стран-членов НАТО в Балтийском море.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал угрозы блокады Калининградской области. Глава государства предупредил, что в случае возникновения угроз в отношении российского эксклава последует беспрецедентная эскалация, способная перерасти в крупномасштабный военный конфликт. Российский лидер при этом выразил надежду, что этого не случится.