Владелицу фотосалона в Екатеринбурге осудят за продажу снимков военных

Фото: Алексей БУЛАТОВ.
В Екатеринбурге перед судом предстанет предпринимательница за передачу фотографий военнослужащих третьему лицу за вознаграждение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы судов Свердловской области в официальном канале в «Максе».
Владелица фотосалона имела доступ к персональным данным клиентов, включая ФИО и фотографии, хранящиеся в папке "Клиенты". В салон часто приходили военнослужащие в форме.
«По версии следствия, из корыстной заинтересованности у женщины возник умысел на незаконное использование и передачу этих данных. Она записала фотографии военных на носитель заказчика по предоставленному списку фамилий и получила за 12 снимков 1 200 рублей», — говорится в материалах дела.
Ранее KP.RU рассказал, что семьи российских военных предупредили. Оказалось, что мошенники придумали новый способ обмана родственников военнослужащих, которые погибли в зоне СВО. Аферисты предлагают за вознаграждение якобы вернуть тела.