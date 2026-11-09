Рябков: НАТО фактически управляет конфликтом на Украине Фото: Иван МАКЕЕВ.

Страны Североатлантического альянса фактически управляют конфликтом на Украине и несут за него ответственность. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Ранее Сергей Рябков отметил, что страны ЕС и НАТО стремятся перетянуть на свою сторону американцев в вопросе разрешения конфликта на Украине. По оценке дипломата, европейские страны ведут курс на дальнейшую эскалацию ситуации вокруг Украины. Члены блоков выступают на мирной площадке в качестве так называемой "партии войны". Судя по всему страны ЕС и НАТО хотят таким способом усилить давление на Россию.