Нутрициолог назвала главные причины осенней усталости

Из-за недостатка дневного света меняется выработка мелатонина. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Осенью многие люди замечают, что быстрее устают, чаще хотят спать и с трудом сосредотачиваются на работе. Причина может быть не только в холодной погоде, но и в сокращении светового дня и изменении привычного образа жизни, рассказала нутрициолог Людмила Осинкина. Об этом пишет Lenta.ru.

«Осенью меняются не только условия освещения, но и повседневные привычки. Мы меньше гуляем, чаще пользуемся транспортом, дольше сидим в помещениях и нередко выбираем более калорийную пищу. В совокупности эти факторы могут усиливать ощущение усталости», – отметила специалист.

По словам Осинкиной, из-за недостатка дневного света меняется выработка мелатонина – гормона, который помогает организму подготовиться ко сну. В результате внутренние биологические часы могут сбиваться, поэтому утром человеку становится сложнее просыпаться и включаться в работу.

На самочувствие также влияет серотонин, который участвует в регуляции настроения и работе нервной системы. Его изменения могут сопровождаться апатией и проблемами с концентрацией. Кроме того, если биологические часы не совпадают с привычным расписанием, сонливость может сохраняться даже после восьми часов сна.

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