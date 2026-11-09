Bild: на территории академии руководящего состава бундесвера нашли беспилотник Фото: REUTERS.

На территории академии руководящего состава бундесвера в районе Нинштедтен под Гамбургом нашли беспилотник, сообщает Bild со ссылкой на источники. Дрон застрял в кроне дерева.

Первым его заметил прохожий и вызвал полицию. Доставать аппарат пришлось двум патрулям, пожарному расчету с автолестницей и караульной службе академии. По словам свидетелей, перед этим рядом видели человека, который управлял дроном, а потом направил его в дерево. Полиция это подтвердила и теперь ищет оператора. Шпионажем произошедшее не считают: вероятно, постарался кто-то из местных. Ему может грозить денежный штраф.

Тема беспилотников над военными объектами в Германии давно на слуху. Депутат бундестага от ХДС Детлеф Зайф говорил, что страна запоздала с созданием системы защиты от БПЛА. По его данным, в 2025 году в ФРГ зафиксировали больше тысячи «подозрительных» полетов над военными объектами и критически важной инфраструктурой.

В сентябре неизвестный дрон заметили на территории международного аэропорта Берлина. Работу воздушной гавани приостанавливали примерно на 45 минут.