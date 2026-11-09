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НовостиВ мире9 ноября 2026 13:50

В Сербии нашли тело 20-летней россиянки с признаками насильственной смерти

На теле россиянки было несколько ножевых ранений
Людмила МИТРОХИНА
В Сербии нашли тело 20-летней россиянки с признаками насильственной смерти

В Сербии нашли тело 20-летней россиянки с признаками насильственной смерти

Фото: Оксана ЗУЙКО.

В Сербии обнаружена погибшая россиянка. По предварительной информации следствия, ее обнаружили под балконом жилого дома. Преступником оказался ее молодой человек. Об этом пишет издание Mash.

Под окнами жилого дома в Златиборе нашли тело 20-летней девушки с множественными ножевыми ранениями. По предварительным данным, её сначала жестоко изрезали в квартире, а затем выбросили из окна. Сейчас проводятся следственные мероприятия. В статье издания не сказано, был ли пойман злоумышленник.

Ранее KP.RU рассказал, что россиянка была обнаружена мертвой в Таиланде. Причина смерти — падение с высоты. Следователи установили, что 31-летняя девушка скончалась, выпав с восьмого этажа. Медики оперативно прибыли на место происшествия, но смогли только констатировать факт смерти.