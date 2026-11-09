Звезда фильма «1+1» оказался фигурантом уголовного дела после скандала на вокзале: в чём его обвиняют

AFP: актёр Омар Си из фильма «1+1» предстанет перед судом по делу о нападении. Фото: Кадр из фильма «1+1»

Французский актер Омар Си предстанет перед судом Парижа по обвинению в нападении на сотрудников государственной железнодорожной компании. Инцидент произошел в мае 2025 года на Лионском вокзале, слушания назначены на 30 ноября. Об этом сообщило AFP.

Ссора между артистом и сотрудниками железной дороги возникла из-за отказа надеть намордник на его собаку. Представители железнодорожной компании заявили об угрозах со стороны Си в адрес одного из работников. По прибытии в Авиньон актера встретили сотрудники полиции, которые ограничились профилактической беседой и не стали производить задержание.

Си получил известность благодаря главной роли в фильме «1+1», вышедшем в 2011 году. За эту работу актер был удостоен премии «Сезар». Он также снимался в картине «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и нескольких фильмах франшизы «Мир Юрского периода», где сыграл дрессировщика.

Ранее французский продюсер Арно Фрилле рассказал о тяжелом состоянии актера Жерара Депардье на фоне судебных разбирательств во Франции. По его словам, череда процессов подорвала моральное и профессиональное состояние артиста, который больше не хочет сниматься в кино.