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НовостиЗвезды9 ноября 2026 14:02

Путин выразил соболезнования родным актрисы Федосеевой-Шукшиной

Федосеева-Шукшина была замечательной актрисой, искренним, обаятельным человеком, отметил Путин
Сергей ГАПЧУК
Путин выразил соболезнования родным актрисы Федосеевой-Шукшиной

Путин выразил соболезнования родным актрисы Федосеевой-Шукшиной

Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Лидии Николаевны Федосеевой-Шукшиной", - говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что Федосеева-Шукшина была замечательной актрисой, искренним, обаятельным человеком. Она буквально проживала судьбы своих героинь, покоряла зрителей самобытным талантом, внутренней силой и достоинством, подчеркнул российский лидер.