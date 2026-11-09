Путин выразил соболезнования родным актрисы Федосеевой-Шукшиной Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Лидии Николаевны Федосеевой-Шукшиной", - говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что Федосеева-Шукшина была замечательной актрисой, искренним, обаятельным человеком. Она буквально проживала судьбы своих героинь, покоряла зрителей самобытным талантом, внутренней силой и достоинством, подчеркнул российский лидер.