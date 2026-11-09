Трамп попросил премьера Ирака стать посредником в переговорах США и Ирана

Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попросил премьер-министра Ирака Али аз-Зейди стать посредником в переговорах между США и Ираном. Об этом заявляет телеканал Al Hadath.

Согласно источнику, в ходе телефонного разговора с Трампом аз-Зейди озвучил американскому лидеру инициативы, касающиеся диалога с Тегераном. Глава Белого дома согласился с предложениями премьера Ирака, попросив его присоединиться к переговорному процессу между странами.

Телеканал также утверждает, что после этих контактов иракская делегация во главе с аз-Зейди тайно посетила Иран. Власти Ирака также пока официально не комментировали данную информацию.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Британии Энди Бернэмом. В ходе диалога политики обсудили войну на Ближнем Востоке, а также конфликт на Украине.