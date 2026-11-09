Минниханов сообщил о планах ежегодного выпуска 20 Ту-214 через три года Фото: Иван ВИСЛОВ.

Казанский авиационный завод планирует выйти на производство 20 пассажирских самолетов Ту-214 в год в течение трех лет. Об этом глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил президенту России Владимиру Путину на встрече 9 ноября, в понедельник.

По словам Минниханова, на предприятии уже запустили поточные линии вместо стапельного производства. Он поблагодарил главу государства за инвестиции в модернизацию завода имени С. П. Горбунова. На предприятии реконструировали 900 тысяч квадратных метров площадей и построили еще 80 тысяч квадратных метров новых мощностей.

Ранее KP.RU писал, что первый вице-премьер Денис Мантуров объявил о переводе производства Ту-214 на поточную линию. Это должно ускорить сборку самолетов. Ранее стыковка крыла занимала до четырех месяцев, а при поточном производстве ее удалось сократить до двух недель.