Суд в России приговорил грузинского наёмника ВСУ к 12,5 годам колонии Фото: Олег УКЛАДОВ.

Суд вынес приговор гражданину Грузии Гураму Чичинадзе, признав его виновным в участии в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наёмника. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России. Мужчину признали виновным по двум эпизодам по ч. 3 ст. 359 УК РФ.

По данным следствия, в октябре 2022 года Чичинадзе приехал на Украину. Там он прошёл военную подготовку, получил огнестрельное оружие и всё необходимое для участия в конфликте. Дважды грузин вступал в ряды Вооружённых сил Украины как наёмник и за деньги участвовал в боевых действиях против силовиков ДНР и российских военнослужащих.

Грузинский наемник осужден в России за участие в боях на стороне ВСУ

Задержали Чичинадзе военные ВС РФ, после чего передали его следственным органам. Суд назначил ему 12 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее суд заочно приговорил к 13,5 годам лишения свободы наемника из Бразилии, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ.