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НовостиПроисшествия9 ноября 2026 14:42

Сотрудник Запорожской ТЭС погиб в результате атаки дрона ВСУ

Гендиректор МАГАТЭ Гросси осудил атаку ВСУ на Запорожскую ТЭС, в результате которой погиб сотрудник станции
Мария МАМАЕВА
Сотрудник Запорожской ТЭС погиб в результате атаки дрона ВСУ

Сотрудник Запорожской ТЭС погиб в результате атаки дрона ВСУ

Фото: REUTERS.

Сотрудник Запорожской тепловой электростанции погиб в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины в понедельник, 9 ноября. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Сегодня в результате удара беспилотника погиб сотрудник Запорожской тепловой электростанции», - приводит слова Гросси пресс-служба МАГАТЭ.

Как уточнили в агентстве, инцидент произошел через несколько дней после того, как в результате удара киевского режима погиб еще один работник Запорожской АЭС. Гросси выступил с осуждением атак ВСУ по сотрудникам атомных электростанций, подчеркнув, что подобные действия нарушают основополагающие принципы ядерной безопасности. Он также призвал к прекращению атак по энергообъектами.

Ранее KP.RU сообщал, что электрослесарь ЗАЭС погиб в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль. Киевский режим нанес удар по машине, когда сотрудник станции ехал на смену.