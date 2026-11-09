В Оренбурге задержали 18-летнего рецидивиста, избивавшего девушек у подъездов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.
В Оренбурге полицейские арестовали молодого человека, подозреваемого в нападении на девушек. Личность преступника была установлена благодаря анализу публикаций в социальных сетях, где появились видеозаписи его действий, пишет "КП-Оренбург".
На одной из записей видно, как неизвестный нападает на девушку у подъезда дома на улице Лабужского. Позже в интернете появились кадры другого инцидента: тот же молодой человек применял силу к другой жительнице Оренбурга в лифте многоэтажного дома.
Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель, ранее имевший судимость. Причины своих поступков он не назвал.
В настоящее время правоохранители выясняют, причастен ли он к другим подобным случаям, и устанавливают всех жертв его нападений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее KP.RU сообщил, что два года назад в Минусинске подростка задержали за избиение двух девушек - ему "не понравились их причёски".