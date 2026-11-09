Дипломатический парадокс: Брюссель не знает, как и с кем его советники будут работать в Абу-Даби

Глава пресс-службы ЕК Пинью: Формат участия ЕС в Абу-Даби пока не определен Фото: REUTERS.

Представители ЕС прибудут в Абу-Даби, где намечены трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины, хотя официального приглашения на участие Брюссель не получал. Об этом на брифинге заявила официальный представитель ЕК Паула Пиньо.

"Мы можем, подтвердить, что ЕС будет представлен в Абу-Даби… Европейские лидеры также обсудят эту тему на этой неделе на неформальном саммите…" - сказала она, прокомментировав вопрос о том, станет ли ЕС участвовать в заседаниях, где будет присутствовать российская делегация.

По ее словам, относительно форматов участия у ЕК нет информации, которой можно было бы поделиться.

Также Пиньо уточнила, что в Абу-Даби ЕС будет представлен на уровне советников по нацбезопасности.

Как писал сайт KP.RU, 9 ноября стало известно, что делегация России уже вылетела к месту проведения трехсторонних переговоров.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о возможности участия представителей ЕС в переговорах в Абу-Даби, подчеркнув, что встреча будет проходить между Россией и Украиной при посредничестве США.