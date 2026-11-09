Заммэра Ракова: В Москве во Всемирный день сирот исполнили мечту 16-летней участницы проекта «Давай Дружить!» из ЛНР

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В Москве во Всемирный день сирот исполнили мечту участницы социального проекта «Давай Дружить!», 16-летней Марии М. из Луганской Народной Республики (ЛНР). Подробнее рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Для нас важно, чтобы каждый ребенок, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, чувствовал поддержку взрослых, верил в свои силы и смелее смотрел в будущее. Именно на это направлен столичный проект “Давай Дружить!”. Он помогает исполнять заветные мечты детей-сирот и ребят в непростом положении, находить друзей и наставников, знакомиться с разными профессиями и открывать новые горизонты. За шесть лет существования проекта сбылось уже более 300 детских желаний. В этот раз мы исполнили мечту 16-летней Марии, которая очень хотела увидеть работу скорой помощи изнутри», - отметила заммэра.

Она уточнила, что девочка побывала во флагманском центре НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского и на подстанции скорой помощи. Там для Марии провели мастер-класс по сердечно-легочной реанимации и эндоскопии.

Как сообщила Ракова, девочка пообщалась с врачами и фельдшерами, узнала больше об особенностях их профессии и увидела медицинское оборудование.

Напомним, ранее проект «Давай Дружить!» помог ребятам, мечтающим стать врачами, посетить Московский многопрофильный научно-клинический центр имени С. П. Боткина. Благодаря проекту исполняются и другие детские желания. Например, 16-летняя Диана побывала в офисе «ВКонтакте», а 17-летняя Лидия посетила Большой театр.

Напомним, действующий с 2020 года в столице социальный проект «Давай Дружить!» развивается в трех направлениях. В их числе - исполнение желаний, социальное наставничество при поддержке благотворительного фонда «Наставники детям» и партнерская программа для государственных и коммерческих организаций.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что одной из новых инициатив, направленных на поддержку детей-сирот в Москве, стала «Школа наставничества», стартовавшая в ноябре. Там опытные специалисты готовят наставников для подростков из центров содействия семейному воспитанию.

Подробнее о работе столичных органов опеки и попечительства, жизни центров содействия семейному воспитанию - на портале «Моя новая семья».